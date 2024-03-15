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15 марта, 16:43

Акинфеев — о своем антирекорде в Лиге чемпионов: «Видимо, меня прокляли на Хэллоуин»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей антирекордной серии матчей с пропущенными голами в Лиге чемпионов.

Акинфеев вспомнил матч ЦСКА против лондонского «Арсенала» (0:0) в групповом турнире Лиги чемпионов-2006/07, после которого началась его антирекордная серия.

«Мы тогда, кстати, играли почти на Хэллоуин. Видимо, тогда кто-то меня и проклял. Слава богу, что я на ту серию спокойно реагировал. Да, временами задевало. Но я прекрасно понимал, что в каждом матче все ждут, когда я пропущу, чтобы меня обосрать», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

С 2006 по 2017 год Акинфеев пропускал в 43 матчах Лиги чемпионов подряд. Серия прервалась в матче против «Бенфики» (2:0) в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18.

Источник: «Чемпионат»
Игорь Акинфеев
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
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