Акинфеев — о своем антирекорде в Лиге чемпионов: «Видимо, меня прокляли на Хэллоуин»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей антирекордной серии матчей с пропущенными голами в Лиге чемпионов.

Акинфеев вспомнил матч ЦСКА против лондонского «Арсенала» (0:0) в групповом турнире Лиги чемпионов-2006/07, после которого началась его антирекордная серия.

«Мы тогда, кстати, играли почти на Хэллоуин. Видимо, тогда кто-то меня и проклял. Слава богу, что я на ту серию спокойно реагировал. Да, временами задевало. Но я прекрасно понимал, что в каждом матче все ждут, когда я пропущу, чтобы меня обосрать», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

С 2006 по 2017 год Акинфеев пропускал в 43 матчах Лиги чемпионов подряд. Серия прервалась в матче против «Бенфики» (2:0) в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18.