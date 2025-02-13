Заварзин — о рекордном трансфере Гарсии: «Кого «Спартак» хочет удивить?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о переходе нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа.

«Для чего? Кого «Спартак» хочет удивить? Как шейхи тратят миллионы, сотни миллионов, игрушки покупают, так и наши тоже — только у нас поменьше денег. Сами не знают, что делают. Ну заработает этот 20-миллионный футболист денег, займет «Спартак» третье место, и дальше что? Лиги чемпионов нет, кубков нет. В «Факеле» или «Нижнем Новгороде» хотят кого-то удивить? Никого не удивишь.

Есть же школы. Так дайте дорогу молодым мальчишкам, которым сегодня по 16-17-18 лет. Пусть они оботрутся здесь, в основе. Неужели совсем никого нет? Топовые игроки нужны, когда нужно решить задачу в 5-6-10 туров. Сегодня у них нет никакой задачи. Мальчишки по 10 лет тренируются с 6-7 лет, а в итоге что? Их выбрасывают на улицу. Закончился футбольный цикл. В трех словах по 20 ошибок делают. Ни образования нет, ни знаний, ни футбола», — приводит слова Заварзина Vprognoze.ru.

7 февраля «Спартак» объявил о подписании контракта на 3,5 года с 27-летним тринидадцем. Сумма трансфера Гарсии составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.