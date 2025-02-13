Олег Меньшиков назвал Акинфеева своим любимым футболистом в ЦСКА

Народный артист России и художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева своим любимым игроком армейцев.

«Любимый игрок? Сейчас, конечно, Игорь Акинфеев. Дай бог сил ему, пусть играет нам на радость», — цитирует Меньшикова ТАСС.

38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду клуба с 2003 года. Весной 2024 года голкипер продлил свой контракт с армейцами до лета 2026 года.