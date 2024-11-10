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Сегодня, 17:55

Тедеев назвал причины разгромного поражения «Спартаку»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев на пресс-конференции подвел итоги матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4).

— У нас не получился первый тайм. Те идеи, что мы закладывали — прессинговать и выше играть в обороне — не срабатывали, — начал Тедеев. — Не получалось доставлять мячи до Артема Дзюбы. Мы слишком низко упали. Ну и «Спартак» играл хорошо. Они заслуженно победили. Скажу, что это худший первый тайм за то время, что я работаю в команде. Во втором тайме пытались изменить ситуацию, отчасти получалось, но быстро пропустили второй мяч, который стал ключевым. К сожалению, 2:0 — уже слишком большая фора, а мы раскрылись, пытаясь изменить ход игры. Считаю, что сегодня произошло, закономерным.

— Регулярные подключения Мартинса стали для вас неожиданостью?

— Мы понимали, что «Спартак» насыщает полуфланговые зоны. Мы понимали, как надо было обороняться, но не надо было так низко отходить. Нужно было сохранять плотность в зоне выше от наших ворот — тем самым мы добились бы желаемого и после перехватов могли бы контрактаковать. Мы садимся в пятерку защитников уже не в первом матче. Учитывая наш подбор футболистов, мы имеем право так делать.

— Почему не сделали замены раньше?

— Структурно это не поменяло бы суть. Важно было психологически поменять их в раздевалке, и увидеть эти изменения. У нас какие-то моменты получались, потому я спокойнее стал во втором тайме себя вести. Жаль, что так быстро пропустили второй мяч.

— Предусмотрены ли санкции к Бакаеву за такое глупое удаление?

— Не совсем верно с моей стороны будет говорить о санкциях. Непозволительно себя вести так любому участнику матча. Эмоции, да. Но надо находить в себе силы вести себя правильно Пообщаемся с игроком. Думаю, он уже сейчас жалеет о своем поведении.

— Подведите итоги первого круга.

— Горжусь теми игроками, с которыми работаю. Вижу большую работу, которую они делают. Не может быть клуб и команда вот так сразу готовы к РПЛ. Очень мало, кто в нашей команде имел опыт игры в премьер-лиге перед стартом сезона. Что-то у нас получалось, что-то нет. Будем работать дальше.

ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Заур Тедеев
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 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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