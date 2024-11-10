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Глава РПЛ Алаев: «Никакие призывы по работе судей не обсуждаются и не рассматриваются»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как прошла встреча главы департамента судейства РФС Милорада Мажича с руководителями клубов РПЛ в сентябре.

— Правление направило предложения по улучшению судейства в исполком?

— Мы ничего пока не направляли. Рассматривали вопрос судейства. Но давайте поясню. Клубы РПЛ и правление не пытаются повлиять на кадровые вопросы. Мы с уважение относимся к работе судей. Никакие призывы не обсуждаются и не рассматриваются. Но пару месяцев назад была встреча департамента судейства и клубов. Они обсуждали вопрос текущего состояния судейства. Встреча была немного спонтанна. Мы провели анализ встречи и начали готовиться к следующей, начали рассуждать, какие инициативы можно реализовать. Была озвучена инициатива, чтобы обсудить все на исполкоме. Клубы платят сотни миллионов, задали вопросы и не получили ответ. Сейчас выбрали исполком. Я за это.

— ЭСК выгораживает судей?

— Я считаю, да. Это одна из главных ошибок. Надо правильно поддерживать судей. ЭСК судей пытаются защитить всегда.

Ранее сообщалось, что правление РПЛ направило предложения по улучшению качества судейства в исполком РФС.

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РПЛ
РФС
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4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
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