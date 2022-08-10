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Пресняков — о назначении Мешкова на матч с «Сочи»: «Судья ангажированный. «Спартаку» надо просто играть»

Пресняков-старший назвал судью Виталия Мешкова ангажированным
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение судьи Виталия Мешкова на матч 5-го тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые сыграют с «Сочи».

«Мешков, действительно, ангажированный судья. И уже не раз проявлял себя не лучшим образом.

Будут ли опять подавать жалобу? Подавать жалобу даже в таком случае, как два сезона назад в игре с «Сочи», когда назначили два левейших пенальти подряд, не надо. Это бесполезно. Тут же пойдут вопли о том, что опять ноют, выпрашивают и так далее. Надо просто играть настолько хорошо, что жаловаться будет не на что. При любом судействе все равно полное превосходство обеспечивает победу. Надо просто играть. Хорошо, что наступает период, когда красно-белым надо будет играть с приличными командами, которые умеют играть в футбол», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 4 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

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Александр Черников

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