Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение судьи Виталия Мешкова на матч 5-го тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые сыграют с «Сочи».

«Мешков, действительно, ангажированный судья. И уже не раз проявлял себя не лучшим образом.

Будут ли опять подавать жалобу? Подавать жалобу даже в таком случае, как два сезона назад в игре с «Сочи», когда назначили два левейших пенальти подряд, не надо. Это бесполезно. Тут же пойдут вопли о том, что опять ноют, выпрашивают и так далее. Надо просто играть настолько хорошо, что жаловаться будет не на что. При любом судействе все равно полное превосходство обеспечивает победу. Надо просто играть. Хорошо, что наступает период, когда красно-белым надо будет играть с приличными командами, которые умеют играть в футбол», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 4 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск).