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Заседание по Кокорину и Мамаеву отложили из-за коронавируса

13:10
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Кассационные жалобы Александра Кокорина, Павла Мамаева, Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина, которые были переданы на рассмотрение во Второй кассационный суд общей юрисдикции, не будут рассмотрены 20 апреля. Заседание отложено на неопределенный срок из-за коронавируса.

Напомним, доводы адвокатов о необходимости пересмотра приговора признаны обоснованными.

8 мая Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. (Дмитрий Зеленов)

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