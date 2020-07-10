Заседание исполкома РФС пройдет 24 июля

Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится в пятницу, 24 июля, сообщает пресс-служба организации. Совещание пройдет в формате видеоконференцсвязи, начало — в 12.00 (мск).

Матчи 30-го тура РПЛ должны состояться 22 июля. Сезон-2020/21 стартует в начале августа.

«Зенит» за четыре тура до конца нынешнего сезона стал чемпионом России.