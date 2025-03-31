Стендап-комик Косицын — о Ливае Гарсии: «Естественно, за такую заплаченную сумму от него будут ждать голов»

Стендап-комик, болельщик «Спартака» Роман Косицын в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре новичков красно-белых.

«Верю, что Солари окажется подобным Барко, но пока еще надо смотреть. По Ливаю Гарсии пока тоже тяжело что-либо говорить, он сыграл лишь пять матчей. Естественно, за такую заплаченную сумму от него будут ждать голов. Но и он, человек такого масштаба, должен это понимать. Поэтому ему удачи. Я надеюсь, что у него все получится», — сказал Косицын «СЭ».

Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. За московский клуб 27-летний футболист отыграл 5 матчей, в которых не отметился ни одним результативным действием.

Дарик Агаларов