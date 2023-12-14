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Сегодня, 23:08

Защитник «Зенита» Ренан вместо «Коринтианса» может перейти в «Интернасьонал»

Виктория Кравченко
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Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан станет игроком «Интернасьонала», сообщает спортивный журналист Густаво Фуртадо.

По данныи источника, футболист должен перейти в команду вместо «Коринтианса». При этом сам защитник хочет вернуться в «Коринтианс».

Ранее «Вест Хэм» планировал купить Ренана, но игрок должен отправиться в аренду в Бразилию, так как из-за санкций перевод финансов из Англии в Россию невозможен.

На данный момент переговоры между «Зенитом» и «Коринтианс» зашли в тупик.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

«Коринтианс» владеет 11 процентами экономических прав на Ренана и имеет возможность получить деньги в случае будущей продажи.

«Зениту» надо продавать Ренана: 25 миллионов евро за лавочника — сделка мечты

ФК Зенит
ФК Интернасьонал
ФК Коринтианс
Роберт Ренан
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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Динамо – Локомотив
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