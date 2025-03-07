«Пари НН» — «Краснодар»: Кордоба прервал серию без голов

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил на 75-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Пари НН» — 3:0.

Кордоба прервал пятиматчевую серию без голов в чемпионате России. Последний раз в РПЛ он забивал 3 ноября 2024 года в матче с «Оренбургом» (4:0).