Защитник «Урала» Мамин высказался о сроках своего восстановления
Защитник «Урала» Артем Мамин заявил, что не знает, когда сможет вернуться на поле после повреждения.
«Когда меня ждать на поле? Пока не могу сказать», — цитирует Мамина «РБ Спорт».
26-летний защитник получил травму в матче против «Ростова» (1:0) во втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. В текущем сезоне Мамин провел 5 матчей за «Урал» во всех турнирах.
Источник: «РБ Спорт»
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|- : -
|25.08
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Факел – Краснодар
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|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
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|
Рубин – Динамо
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|19:30
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Спартак – Ахмат
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|27.08
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Квинси Промес
Спартак
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|Ж
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