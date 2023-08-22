Защитник «Урала» Мамин высказался о сроках своего восстановления

Защитник «Урала» Артем Мамин заявил, что не знает, когда сможет вернуться на поле после повреждения.

«Когда меня ждать на поле? Пока не могу сказать», — цитирует Мамина «РБ Спорт».

26-летний защитник получил травму в матче против «Ростова» (1:0) во втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. В текущем сезоне Мамин провел 5 матчей за «Урал» во всех турнирах.