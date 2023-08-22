Пиццелли о времени в «Кубани»: «Мы с Петреску часто выпивали»

Бывший полузащитник «Кубани» Маркос Пиццелли рассказал о том, как выпивал перед матчами за российский клуб.

«Я как-то разговаривал с нашим тренером по физподготовке Патриком, объяснял ему, что когда у нас поздний матч, то я не могу уснуть ночью или засыпаю очень поздно.

Патрик мне объяснял, что это нормально и что мне нужно пить пиво или вино, это помогает. В тот момент, когда я говорил, что не хочу пить, зашел Петреску, который начал шутить и уговаривать меня, что после матчей нужно обязательно. Потом мы с Петреску часто выпивали», — цитирует игрока Metaratings.ru.

Пиццелли выступал в России за «Кубань» в сезонах-2011/12 и 2012/13 и «Краснодар» — в сезоне-2013/14. Всего в чемпионате России он провел 37 матчей и забил 8 голов.