Журова: «Промес должен сам выступить с обращением по поводу произошедшего»

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Считаю, что «Спартак» сам вправе решать, как ему лучше быть в данной ситуации. Я не знаю всех подробностей контракта между футболистом и клубом, как там прописано возможное расставание друг с другом, если, конечно, оно вообще будет. Что касается самого игрока, то я не берусь осуждать его или оправдывать, поскольку незнакома с его делом и не знаю, как это может сочетаться с нашими законами. Думаю, что Промес должен сам выступить с обращением по поводу произошедшего и как-то прокомментировать это. Его молчание даёт лишь повод для различных домыслов», — приводит RT слова Журовой.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.