Защитник тульского "Арсенала" останется в "Тромсе" до декабря

Защитник "Арсенала" Артем Сокол заключил с "Тромсе" новое арендное соглашение.

Как сообщается в официальном Твиттере клуба, 22-летний защитник продолжит выступать на норвежскую команду, как минимум до декабря 2019 года. Сокол – воспитанник "Спартака". В завершившемся сезоне защитник провел 9 матчей за дубль тульской команды. Выступает за норвежский клуб с зимы текущего года, провел 5 матчей и получил одну желтую карточку.

В рамках летних сборов туляков ждут контрольные матчи с "Авангардом" (20 июня), "Лучом" (23 июня), "Аустрией" (29 июня), "Пршибрамом" (2 июля) и "Ред Буллом" (6 июля)

👍🏻👏🏻Артем Сокол остается в Норвегии



22-летний защитник продолжит выступать на правах аренды в "Тромсё".



Новое арендное соглашение с "Тромсё" рассчитано до декабря 2019 года. pic.twitter.com/VOXs1eT47m – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) June 14, 2019