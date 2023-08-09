Маслов заявил, что недоволен своим игровым временем в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации со своим игровым временем. Футболист ни разу не сыграл за красно-белых в новом сезоне.

— В этом сезоне ты не играешь. Что с этим делать?

— Да, я не играю вообще. Конечно, такая ситуация меня не устраивает. Я продолжаю работать дальше, а главный тренер примет решение основываясь на том, как он видит. Буду тренироваться и показывать, чего я стою.

— Разговаривал ли ты с Абаскалем об этом?

— Никакого разговора не было. Возможно, тренер мне что-то скажет позже. Но, повторюсь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы играть.

— Казалось, что Кубок — идеальный шанс чтобы выйти на поле, ведь нужно провести ротацию.

— Я уважаю выбор тренера. Реагирую на это максимально профессионально.

23-летний Маслов стал игроком «Спартака» в 2018 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 27 матчах за московскую команду во всех турнирах.