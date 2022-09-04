Защитник «Спартака» Чернов больше минуты играл в одной бутсе

Защитник «Спартака» Никита Чернов в одном из моментов матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» потерял одну бутсу.

Он поднял ее земли, но не успел надеть бутсу, так как продолжалась атака питерцев.

Защитник больше минуту бегал с бутсой в руках, пока в матче не случилась пауза.