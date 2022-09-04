Болельщики «Спартака» освистали Бакаева, который вышел на замену в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев появился на поле по ходу матча 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Хавбек вышел на замену ближе к концу второго тайма.

Болельщики красно-белых громким свистом встретили появление игрока на поле.

Напомним, что Бакаев летом в статусе свободного агента подписал контракт с «Зенитом». До этого он выступал за «Спартак», но не продлил соглашение с красно-белыми.