В «Сочи» рассказали о ситуации с лицензией главного тренера: «Все будет нормально, не переживайте!»

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лицензии PRO нового главного тренера Вадима Гаранина.

— Как новый тренер влился в команду?

— Все позитивно. Все нормально, готовимся к новому сезону.

— Когда он получит лицензию PRO?

— В этом вопросе все будет нормально. Не переживайте.

В прошлом сезоне 51-летний сециалист тренировал «Енисей», который занял пятое место в чемпионате ФНЛ.