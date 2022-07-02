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В «Сочи» рассказали о ситуации с лицензией главного тренера: «Все будет нормально, не переживайте!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лицензии PRO нового главного тренера Вадима Гаранина.

— Как новый тренер влился в команду?

— Все позитивно. Все нормально, готовимся к новому сезону.

— Когда он получит лицензию PRO?

— В этом вопросе все будет нормально. Не переживайте.

В прошлом сезоне 51-летний сециалист тренировал «Енисей», который занял пятое место в чемпионате ФНЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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