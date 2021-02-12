Защитник сборной России Семенов рассказал о возможности перехода в Турцию

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов заявил в интервью «СЭ», что к нему проявлял интерес один из турецких клубов.

— Были предложения из Европы?

— Конкретных предложений — нет. Но среди агентов были разговоры о Турции. Интересовались, скажем так.

— Сейчас в турецкой лиге пылит Кудряшов.

— Да, я разговаривал с ним. Он говорил, что это интересный чемпионат. Все команды атакуют. Это, конечно, плюс.

— Время летит, в «Ахмате» ты уже около 7 лет...

— Да, я очень благодарен клубу и руководству. Все, что у меня есть, — это все благодаря «Ахмату». И никто никогда не услышит от меня плохих слов в адрес клуба.

31-летний Семенов перешел в «Ахмат» в 2014 году. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 9 матчей и получил 4 желтые карточки.



(Данил Алешин, Владислав Флегонтов)

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