Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на новость о смерти легендарного массажиста красно-синих и сборной России Михаила Насибова.

«Еще с юношеских сборных СССР я был с ним очень близко знаком, — сказал Онопко «СЭ». — Утром прочитал сообщения от друзей и был в шоке. Это очень большая потеря для меня. Я с ним разговаривал только в эту среду. Он позвонил мне и сказал, что хорошо себя чувствует после третьей операции».

Онопко запомнил Насибова, как очень общительного человека, который был все время на позитиве, был душой компании.

«Он очень любил футболистов и спорт, — отметил Онопко. — Для него футбол был целой жизнью. Футболисты всегда приходили к нему за советами. Таких людей очень мало. Я хочу связаться с сыном и узнать, что случилось после третьей операции».

Многолетний массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов скончался в четверг, 11 февраля, на 68-м году жизни. Он работал в ЦСКА с 2004 года.

(Владимир Пушкарев)