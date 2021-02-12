Игроки «Спартака» начали сбор в Тарасовке

Пресс-служба «Спартака» в Twitter сообщила, что команда на своей базе в Тарасовке приступила к подготовке к возобновлению сезона. Футболисты тренируются при температуре минус 14 градусов.

20 февраля красно-белые сыграют с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.

Ранее сообщалось, что травмированный Александр Соболев присоединится к команде в 20-х числах февраля. 7 февраля форвард получил повреждение мышц голени и ушиб большеберцовой кости.