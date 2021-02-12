РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игроки «Спартака» начали сбор в Тарасовке

16:33

Пресс-служба «Спартака» в Twitter сообщила, что команда на своей базе в Тарасовке приступила к подготовке к возобновлению сезона. Футболисты тренируются при температуре минус 14 градусов.

20 февраля красно-белые сыграют с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.

Ранее сообщалось, что травмированный Александр Соболев присоединится к команде в 20-х числах февраля. 7 февраля форвард получил повреждение мышц голени и ушиб большеберцовой кости.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир