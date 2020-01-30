Защитник сборной Алжира Мехди перешел в «Крылья»

Защитник сборной Алжира Зеффан Мехди подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с ним рассчитано на два года, до 31 декабря 2021 года. Выступать в «Крыльях» он будет под номером 18.

27-летний футболист с лета находился в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с «Ренном». Ранее он также выступал за «Лион».

В составе «Ренна» Мехди выиграл в 2019 году Кубок Франции, а со сборной Алжира выиграл Кубок африканских наций.

— Мехди Зеффан — качественный футболист, на которого мы очень рассчитываем этой весной, — отметил гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков. — У Мехди есть опыт выступления в топ-клубе лиги 1 — «Лионе», важно, что он является игроком своей национальной сборной. Надеемся, что его опыт и профессиональные качества помогут нашей команде решить поставленную на сезон задачу.