Защитник "Рубина" Сорокин рассказал об интересе со стороны "Зенита"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин заявил, что "Зенит" проявлял к нему интерес минувшей зимой. 23-летний футболист решил остаться в Казани, чтобы получать регулярную игровую практику.

– Обращались ли ко мне из "Зенита"? Да, обращались, я разговаривал зимой, – приводит слова Сорокина портал "События". – Так получилось, что я остался в "Рубине". Мне даже больше нечего сказать, потому что очень явной заинтересованности я не увидел от клуба "Зенит".

Хотел провести полностью сезон в "Рубине", играть больше. Вроде как отыграл полсезона, и вот думаешь: "Ну, все, я готов к чему-то большему". А вот проведи весь сезон полностью, никуда не дергайся, тебе же лучше будет. Перейду вот я в другой клуб в межсезонье, мне потребуется адаптация, мне нужно будет привыкнуть к требованиям нового тренера, зарекомендовать себя в клубе. На это нужно определенное время, а у меня его не было. Я хотел полностью провести сезон, чтобы посмотреть на его результаты – вырасту я как футболист или останусь на том же уровне.

В минувшем сезоне Сорокин провел 30 матчей за "Рубин", в которых забил 6 голов. Казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице.

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