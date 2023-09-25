Защитник «Рубина» Рожков установил рекорд текущего сезона РПЛ

Защитник «Рубина» Илья Рожков установил рекорд сезона-2023/24 РПЛ в матче против «Факела» (1:0) в 9-м туре, сообщает Opta Sports.

18-летний защитник сделал семь отборов с сохранением владения. Этот результат является рекордным в текущем розыгрыше чемпионата России.

Рожков является воспитанником «Рубина». В текущем сезоне он отличился одной голевой передачей в восьми матчах за казанцев.

Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.