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6 сентября, 16:07

Осипенко: «Не общались с Карпиным насчет национальной команды. Ни одной мысли о сборной»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал, что не обсуждал с главным тренером ростовчан и сборной России Валерием Карпиным тему сборов национальной команды.

«С Карпиным по поводу предстоящего сбора национальной команды не общались, даже не задумывались об этом. Идем от игры к игре, ни одной мысли о сборной. С кем хотел бы сыграть? Вообще без разницы», — приводит Sport24 слова Осипенко.

В сентябре сборная России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. 3 сентября появилась информация о том, что российская команда может провести товарищеский матч со сборной Киргизии.

Последний матч национальная команда провела 14 ноября 2021 года против Хорватии (0:1). В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-osipenko-ne-obshchalis-s-karpinym-naschet-natsionalnoy-komandy-ni-odnoy-mysli-o-sbornoy

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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 7
Кристиан Нобоа

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Сочи

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П
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ЦСКА

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Александр Соболев

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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