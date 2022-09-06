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6 сентября, 16:20

Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков рассказал, почему ушел из клуба из Санкт-Петербурга

Иван Шитик
Корреспондент
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Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков, который сейчас принадлежит «Ростову» и выступает на правах аренды за финскую «Хонку», рассказал, почему не остался в Санкт-Петербурге.

— За два сезона в ХИКе ты выиграл Кубок и чемпионат страны, был основным во всех матчах. Почему не остался в Финляндии?

— Предложения о выкупе из аренды были, но клубы не договорились.

— ХИК мало предложил?

— Да. Логично: не супербогатый клуб.

— Как смириться с тем, что ты не нужен клубу, которому посвятил большую часть своей карьеры?

— «Зенит» же предлагал мне контракт. Обозначили, что рассчитывают на меня. Уйти — мое решение. После нескольких удачных сезонов в Европе я посчитал, что это будет ростом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-vratar-rudakov-zenit-predlagal-mne-kontrakt-oboznachil-chto-rasschityvayet-na-menya-uyti-moye-resheniye

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2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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 - : -
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