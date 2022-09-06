Стал известен фаворит на должность гендиректора «Химок»

По данным «СЭ», фаворитом на должность гендиректора «Химок» после ухода Дмитрия Ульянова является Николай Оленев.

Оленев был заместителем у члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, когда тот был министром по физической культуре и спорту Московской области. Также возглавлял Дирекцию по спортивным мероприятиям.

Ранее Ульянов сообщил «СЭ», что передает дела, но может остаться в клубе на другой должности.

«Химки» после восьми туров занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.