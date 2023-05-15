Защитник «Пари НН» Гоцук: «Атмосфера на стадионе «Факела» — лучшая в России»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук прокомментировал поражение от «Факела» (0:1) на выезде в матче 27-го тура РПЛ.

«Футбол — это игра ошибок и мастерства. Сегодня мы ошиблись на раз больше. Поэтому проиграли. Эпизод в штрафной «Факела»? Судья не поставил пенальти, значит, его не было. Вот и вся ситуация. Какая атмосфера на стадионе в Воронеже? Я бы сказал, что лучшая в России. Футбольная атмосфера, антураж. 100 процентов болельщики «Факела» заряжали энергией не только свою команду, но и нас. «Факел» сейчас с отрывом на первом месте по атмосфере на стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Гоцука.

«Факел» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками, «Пари НН» идет на 14-й строчке с 23 очками.