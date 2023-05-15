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Сегодня, 04:14

Защитник «Пари НН» Гоцук: «Атмосфера на стадионе «Факела» — лучшая в России»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук прокомментировал поражение от «Факела» (0:1) на выезде в матче 27-го тура РПЛ.

«Футбол — это игра ошибок и мастерства. Сегодня мы ошиблись на раз больше. Поэтому проиграли. Эпизод в штрафной «Факела»? Судья не поставил пенальти, значит, его не было. Вот и вся ситуация. Какая атмосфера на стадионе в Воронеже? Я бы сказал, что лучшая в России. Футбольная атмосфера, антураж. 100 процентов болельщики «Факела» заряжали энергией не только свою команду, но и нас. «Факел» сейчас с отрывом на первом месте по атмосфере на стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Гоцука.

«Факел» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками, «Пари НН» идет на 14-й строчке с 23 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-gotsuk-fakel-s-otry-vom-pervy-j-po-atmosfere-na-stadione/
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 1 : 0
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