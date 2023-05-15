Защитник «Сочи» Терехов: «Надеюсь, что тот футбол, который мы показывали, вернется. Он был классный, все от него кайфовали»
Защитник «Сочи» Сергей Терехов надеется, что его команда сможет вернуться к игре образца сезона-2021/22, когда сочинцы стали серебряными призерами чемпионата России.
«Конечно, это возможно, если мы это делали практически тем же составом, что у нас сейчас. Да, ушли ключевые футболисты того сезона — Родригао и Кассьерра. Они многое определяли в нашей игре как в обороне, так и в атаке. Но я считаю, что мы можем и должны показывать тот уровень футбола.
С оборонительной игрой, которую ставил Бердыев, покончено? Я очень надеюсь, что тот футбол, который мы показывали, вернется. А по моему мнению, тот футбол был очень классный. И все от него кайфовали. По крайней мере, внутри команды. Почерпнул ли я что-то новое от работы с Бердыевым? Не могу сказать, что что-то кардинально новое почерпнул. Всё в футболе придумано уже давным-давно. Но, безусловно, на какие-то детали он обращал внимание. С учетом того, что весь сезон я играю не на той позиции, на которой должен играть, стараюсь выполнять те требования, которые предъявлял сначала Бердыев, а теперь Хохлов. Получается не очень, но ничего не поделаешь», — приводят «Известия» слова Терехова.
После 27 туров чемпионата России-2022/23 «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице с 37 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|0 : 3
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|1 : 0
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6