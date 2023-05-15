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Защитник «Сочи» Терехов: «Надеюсь, что тот футбол, который мы показывали, вернется. Он был классный, все от него кайфовали»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов надеется, что его команда сможет вернуться к игре образца сезона-2021/22, когда сочинцы стали серебряными призерами чемпионата России.

«Конечно, это возможно, если мы это делали практически тем же составом, что у нас сейчас. Да, ушли ключевые футболисты того сезона — Родригао и Кассьерра. Они многое определяли в нашей игре как в обороне, так и в атаке. Но я считаю, что мы можем и должны показывать тот уровень футбола.
С оборонительной игрой, которую ставил Бердыев, покончено? Я очень надеюсь, что тот футбол, который мы показывали, вернется. А по моему мнению, тот футбол был очень классный. И все от него кайфовали. По крайней мере, внутри команды. Почерпнул ли я что-то новое от работы с Бердыевым? Не могу сказать, что что-то кардинально новое почерпнул. Всё в футболе придумано уже давным-давно. Но, безусловно, на какие-то детали он обращал внимание. С учетом того, что весь сезон я играю не на той позиции, на которой должен играть, стараюсь выполнять те требования, которые предъявлял сначала Бердыев, а теперь Хохлов. Получается не очень, но ничего не поделаешь», — приводят «Известия» слова Терехова.

После 27 туров чемпионата России-2022/23 «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице с 37 очками.

Источник: https://iz.ru/1512464/aleksei-fomin/ot-igry-sochi-v-serebrianyi-sezon-vse-kaifovali-khotim-ee-vernut
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Сергей Терехов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

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Локомотив

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Локомотив

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