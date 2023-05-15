Защитник «Сочи» Терехов: «Надеюсь, что тот футбол, который мы показывали, вернется. Он был классный, все от него кайфовали»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов надеется, что его команда сможет вернуться к игре образца сезона-2021/22, когда сочинцы стали серебряными призерами чемпионата России.

«Конечно, это возможно, если мы это делали практически тем же составом, что у нас сейчас. Да, ушли ключевые футболисты того сезона — Родригао и Кассьерра. Они многое определяли в нашей игре как в обороне, так и в атаке. Но я считаю, что мы можем и должны показывать тот уровень футбола.

С оборонительной игрой, которую ставил Бердыев, покончено? Я очень надеюсь, что тот футбол, который мы показывали, вернется. А по моему мнению, тот футбол был очень классный. И все от него кайфовали. По крайней мере, внутри команды. Почерпнул ли я что-то новое от работы с Бердыевым? Не могу сказать, что что-то кардинально новое почерпнул. Всё в футболе придумано уже давным-давно. Но, безусловно, на какие-то детали он обращал внимание. С учетом того, что весь сезон я играю не на той позиции, на которой должен играть, стараюсь выполнять те требования, которые предъявлял сначала Бердыев, а теперь Хохлов. Получается не очень, но ничего не поделаешь», — приводят «Известия» слова Терехова.

После 27 туров чемпионата России-2022/23 «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице с 37 очками.