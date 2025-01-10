Матиас Перес отсутствует на медосмотре «Оренбурга». Защитник может покинуть клуб зимой

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес не прибыл с командой на медосмотр в Москву, сообщает корреспондент «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 25-летний аргентинец может продолжить карьеру в парагвайском «Серро Портеньо».

Перес перешел в «Оренбург» из «Лануса» в 2022 году. В текущем сезоне защитник сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его котракт рассчитан до лета 2025 года.