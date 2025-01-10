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Сегодня, 10:30

Ларин: «Сожалею, что Горшков ушел из «Крыльев», но переход в «Зенит» ошибкой не назову»

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Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансфере защитника Юрия Горшкова из самарского клуба в «Зенит».

«Не могу считать его переход ошибкой по одной простой причине — он сам этого очень хотел. У него был период, когда он очень хотел остаться в Самаре и, насколько я помню, тогда были какие-то заминки, связанные с продлением его контракта. Если бы в тот момент не было этих проблем, тогда он переподписал бы контракт с «Крыльями Советов» и играл бы там еще года 4. Но в итоге он получил два предложения: от «Спартака» и «Зенита». Он выбрал «Зенит», так как он сам из Карелии, это не очень далеко от Санкт-Петербурга, у него в Питере есть где жить, мама рядом и, как оказалось, он болел за «Зенит» с детства. Сожалею, что он ушел из «Крыльев Советов», но ошибкой это не назову. В плане футбола — пускай доказывает. Он знал куда шел», — сказал Ларин «СЭ».

Горшков перешел в «Зенит» летом 2024 года. На его счету 14 матчей за петербуржцев во всех турнирах в этом сезоне.

Александр Абустин

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
Юрий Горшков
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Краснодар – Кр. Советов
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