Ларин: «Сожалею, что Горшков ушел из «Крыльев», но переход в «Зенит» ошибкой не назову»

Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансфере защитника Юрия Горшкова из самарского клуба в «Зенит».

«Не могу считать его переход ошибкой по одной простой причине — он сам этого очень хотел. У него был период, когда он очень хотел остаться в Самаре и, насколько я помню, тогда были какие-то заминки, связанные с продлением его контракта. Если бы в тот момент не было этих проблем, тогда он переподписал бы контракт с «Крыльями Советов» и играл бы там еще года 4. Но в итоге он получил два предложения: от «Спартака» и «Зенита». Он выбрал «Зенит», так как он сам из Карелии, это не очень далеко от Санкт-Петербурга, у него в Питере есть где жить, мама рядом и, как оказалось, он болел за «Зенит» с детства. Сожалею, что он ушел из «Крыльев Советов», но ошибкой это не назову. В плане футбола — пускай доказывает. Он знал куда шел», — сказал Ларин «СЭ».

Горшков перешел в «Зенит» летом 2024 года. На его счету 14 матчей за петербуржцев во всех турнирах в этом сезоне.

Александр Абустин