Ларин — о легионерах в чемпионате России: «Не понимаю, зачем в нынешнее время порядка 180 иностранцев играет в РПЛ»

Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о легионерах в РПЛ.

— Уже больше 15 лет говорю, что, когда привозят легионера, у него априори шансов играть больше. При прочих равных у нас принято ставить легионеров. Даже тех, которые могут быть слабее. У меня очень много этому доказательств, не будем вдаваться в детали, но есть у меня анализ матчей, где российский футболист играет хорошо, а на следующую игру все равно ставят легионера. Не знаю пока еще тренеров, которые поступали бы по-другому. К сожалению, это большая проблема и я всегда о ней говорил, я не понимаю зачем в нынешнее время порядка 180 легионеров играет в РПЛ, из которых топовых... Если есть человек, который может сказать, что 30 человек таких, ну, дай бог ему здоровья.

— Почему продолжают брать легионеров?

— Есть объяснение у людей, которые за легионеров, что они якобы дешевле стоят и им меньше можно платить. Не знаю, я не работал в профессиональных клубах РПЛ. У меня была «чертановская» система, где играли российские футболисты за 17,5 тысяч рублей в первом сезоне ФНЛ. Поэтому все зависит от людей, которые платят деньги. Не платите тогда русским футболистам такие деньги и проблем не будет.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. С 2023 года специалист работает в «Крыльях Советов» на должности советника руководителя клуба по вопросам молодежного футбола.

Александр Абустин