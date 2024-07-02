Бакаев: «Акрон» — очень интересный проект»
Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев поделился впечатлениями от перехода в тольяттинскую команду.
«У меня был выбор, где продолжить свою карьеру. Взвесив все «за» и «против», остановился на варианте с «Акроном», потому что, мне кажется, что это очень интересный проект. Здесь в меня верят и хотят помочь мне вернуть того игрока, каким я был три года назад. Клуб был очень сильно во мне заинтересован. Отмечу личную заинтересованность главного тренера и спортивного директора. Выбор, не сказал бы, что был легким, но в какой-то степени быстрым.
Жду, что «Акрон» будет командой, которая никого и ничего не будет стесняться на новом уровне. Команда заслуженно вышла в РПЛ и, уверен, сделает все, для того чтобы не только бороться за сохранение места в элите», — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба.
2 июля «Акрон» объявил о переходе 24-летнего россиянина.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Родину» на правах аренды из «Рубина». На счету игрока 22 матча в Мелбет-Первой лиге, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 3 результативные передачи.
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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