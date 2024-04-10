Агент Траоре назвал самый популярный российский клуб в Англии

Футбольный агент Секу Траоре рассказал, какой российский клуб является самым популярным в Англии.

«Честно говоря, раньше был «Спартак». А сейчас «Зенит». До запрета участия в еврокубках «Зенит» часто играл там. Мы же говорим больше о нынешнем времени. Раньше еще был популярен ЦСКА», — цитирует Траоре Legalbet.

После 22 матчей «Зенит» (44 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Краснодар» (43). Третье место занимает «Динамо» (38).