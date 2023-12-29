Защитник «Локомотива» Ненахов: «Самое запоминающееся событие года — две победы над «Зенитом»!»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии «СЭ» рассказал, какое событие стало самым запоминающимся в 2023 году.

«Самое запоминающееся событие в 2023 году? Две победы над «Зенитом»!» — сказал Ненахов «СЭ».

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

В девятом туре чемпионата России-2023/24 железнодорожники победили «Зенит» со счетом 2:1 на выезде, матч прошел 24 сентября. 3 декабря в игре 17-го тура, которая состоялась в Москве, «Локомотив» выиграл со счетом 3:1.