Защитник «Локомотива» Ненахов: «Любимое блюдо на Новый год? Селедка под шубой!»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии «СЭ» рассказал, какое блюдо он больше предпочитает на Новый год — оливье или селедку под шубой.

— Что вкуснее: оливье или селедка под шубой?

— Хм, тяжелый вопрос. Селедка под шубой! Это мое самое любимое блюдо.

Ранее Ненахов поздравил болельщиков «Локомотива» с наступающим Новым годом.