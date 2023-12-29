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Сегодня, 13:15

Защитник «Локомотива» Ненахов о цели на 2024 год: «Хочется уже что-то выиграть»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии для «СЭ» поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.

— Что бы вы пожелали болельщикам в новом году?

— Хочу, чтобы наши прекрасные болельщики почаще ходили на стадион, поддерживали нас. Это очень приятно! Мы будем стараться для них. А они, надеюсь, будут стараться для нас.

— А себе что бы пожелали?

— В следующем году хочется уже что-то выиграть. Дай Бог, если так все сложится!

— Как будете проводить новогодние праздники?

— Новогодние каникулы буду проводить проводить в кругу семьи.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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