Защитник «Локомотива» Ненахов о цели на 2024 год: «Хочется уже что-то выиграть»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии для «СЭ» поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.

— Что бы вы пожелали болельщикам в новом году?

— Хочу, чтобы наши прекрасные болельщики почаще ходили на стадион, поддерживали нас. Это очень приятно! Мы будем стараться для них. А они, надеюсь, будут стараться для нас.

— А себе что бы пожелали?

— В следующем году хочется уже что-то выиграть. Дай Бог, если так все сложится!

— Как будете проводить новогодние праздники?

— Новогодние каникулы буду проводить проводить в кругу семьи.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.