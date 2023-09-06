Защитник «Локомотива» Фассон рассказал, что Гильерме оказывает ему сильную поддержку

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о поддержке вратаря московского клуба Гильерме в изучении русского языка и во время тяжелой травмы.

«Гильерме помогает мне учить русский язык. Он помогает не только с переводом. В принципе оказывает мне очень сильную поддержку, в том числе с русским языком. Да, учу язык, больше футбольный. Во время долгого восстановления после тяжелой травмы я проводил время дома с семьей. Было время посмотреть фильмы, сериалы. Самое большое сомнение было в том, смогу ли я вернуться в ту же форму, которая была до травмы, смогу ли снова так же играть. Меня много кто поддерживал: супруга, родные, близкие, Гильерме, психолог, Лусио (тренер по физподготовке) и Альберто (физиотерапевт)», — приводит слова Фассона Sport24.

Фассон перешел в «Локомотив» летом 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе». 22-летний бразилец провел за московскую команду всего 3 матча в сезоне из-за того, что в конце июля 2022 года он получил травму крестообразной связки колена.

В текущем сезоне Фассон провел за «Локомотив» 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями.