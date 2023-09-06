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Защитник «Локомотива» Фассон рассказал, что Гильерме оказывает ему сильную поддержку

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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о поддержке вратаря московского клуба Гильерме в изучении русского языка и во время тяжелой травмы.

«Гильерме помогает мне учить русский язык. Он помогает не только с переводом. В принципе оказывает мне очень сильную поддержку, в том числе с русским языком. Да, учу язык, больше футбольный. Во время долгого восстановления после тяжелой травмы я проводил время дома с семьей. Было время посмотреть фильмы, сериалы. Самое большое сомнение было в том, смогу ли я вернуться в ту же форму, которая была до травмы, смогу ли снова так же играть. Меня много кто поддерживал: супруга, родные, близкие, Гильерме, психолог, Лусио (тренер по физподготовке) и Альберто (физиотерапевт)», — приводит слова Фассона Sport24.

Фассон перешел в «Локомотив» летом 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе». 22-летний бразилец провел за московскую команду всего 3 матча в сезоне из-за того, что в конце июля 2022 года он получил травму крестообразной связки колена.

В текущем сезоне Фассон провел за «Локомотив» 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

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Николя Муми Нгамале

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

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Ахмат

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