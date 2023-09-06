КДК РФС отправил в «Локомотив» мотивировочную часть решения по инциденту с угрозой Дзюбы журналисту

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» сообщил, что комитет отправил в «Локомотив» мотивировочную часть решения по инциденту с нападающим Артемом Дзюбой.

16 августа КДК дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста.

«Мы отправили в «Локомотив» мотивировочную часть решения по инциденту с Дзюбой. У клуба есть семь дней, чтобы подать апелляцию», — сказал Григорьянц «СЭ».

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона.