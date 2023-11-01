Защитник «Крыльев Советов» Костанца оценил шансы Осинькина возглавить «Спартак»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Тренер тщательно анализирует матчи соперников, готовит нас к этим встречам. Отлично работает с молодежью — а у нас одна из самых юных команд чемпионата, если не ошибаюсь. Тренер помогает всем развиваться. Мог бы сделать «Спартак» чемпионом? Без сомнения! Отличный тренер с большим потенциалом», — приводит слова Костанцы Sport24.

58-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда стала победителем Первенства ФНЛ-2020/21 и спустя год вернулась в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила «Локомотиву» (1:3).

Летом 2022 года Осинькин заключил новый трехлетний контракт с клубом.

В текущем сезоне РПЛ «Крылья» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 13 матчах.