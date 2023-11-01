Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Романцев — о приглашении в РПЛ белорусских клубов: «Почему нет? Главное — не стоять на месте»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной интеграции белорусских клубов в РПЛ.

— Как относитесь к возможному включению в российский чемпионат клубов из Белоруссии, о котором заявил министр спорта Олег Матыцин?

— А почему бы и не нет? Главное — не стоять на месте и искать новые пути для движения вперед. Я не очень знаком с белорусским футболом. Но много хорошего слышал о его воспитаннике Александре Глебе, поигравшем в «Барселоне» и «Арсенале»; о еврокубковых победах БАТЭ над топовыми командами при Гончаренко, который сейчас работает в России. Словом, попробовать стоит! Но думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ. Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас. А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры.

Олег Романцев. «Звать судей из Саудовской Аравии — не выход. Наш футбол это уже проходил!» Интервью Романцева

Олег Романцев
Футбол
0
Читайте также
Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, кто виноват, невозможно
Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
В Турции указали на предупреждения России о риске начала нового конфликта в Евразии
Politico рассказала о мольбах Украины к США увеличить поддержку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов: «Федун не присутствовал на последнем заседании исполкома, но остается его членом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости