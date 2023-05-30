Защитник «Краснодара» Волков: «Агкацев — просто топ, много выручил нас в последних двух играх»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался об игре одноклубника вратаря Станислава Агкацева.

«Стас — просто топ, много выручил нас в последних двух играх. Здорово играл ногами, сохранил ворота на замке. Все здорово у него получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Волкова.

21-летний Агкацев в текущем сезоне провел за первую команду «Краснодара» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 5 мячей и 4 игры отстоял на ноль.

На данный момент «Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков в 29 матчах.