Первый тренер Дзюбы: «Артем и Овечкин — юмористы! Они оба сильненькие»

Александр Шупляков, первый тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, отреагировал на слова хоккеиста Александра Овечкина в адрес футболиста.

«Овечкин сказал, что Дзюба слабенький? Да не может такого быть. Артем и Саша — оба сильненькие, могут потолкаться. А так — все это позитивно и креативно, ведь Овечкин и Дзюба — юмористы! Они похожие по телу спортсмены, но у них все равно разные весовые категории. Просто их взаимные подколы привлекли внимание к дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Это все для рекламы, ведь всем интересна не только конкуренция наших известных клубов, но и соперничество самых популярных спортсменов России», — цитирует Шуплякова Sport24.

Ранее Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким» на поле. В ответ футболист сказал, что прощает Овечкина с его «милым пузиком».

37-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. 34-летний Дзюба — четырехкратный победитель РПЛ в составе «Зенита».