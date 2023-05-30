Агент Заболотного рассказал, что «Сочи» предложил вратарю новый контракт

Футбольный агент Антон Синьков сообщил, что «Сочи» предложил новый контракт голкиперу Николаю Заболотному.

«Сочи» предложил Заболотному новый контракт, он остается в клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Синькова.

Заболотный выступает за «Сочи» с 2018 года. В текущем сезоне 33-летний вратарь провел пять матчей за сочинскую команду, в которых пропустил четыре мяча. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.