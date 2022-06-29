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Защитник «Динамо» Сазонов: «Овечкин живая легенда, но в общении он простой парень»

Защитник «Динамо» рассказал о впечатлениях от матча в одном составе с Александром Овечкиным
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о впечатлениях от матча в одном составе с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

— То, что за «Динамо» сыграет Овечкин стало для нас неожиданность. Узнали об этом в тот момент, когда об этом объявил клуб. Очень прикольно! Не каждый может похвастаться тем, что играл в одной команде с Овечкиным. Еще и в футбол на большом поле за «Динамо».

Для меня это живая легенда хоккея! Но он очень простой парень, который уважительно и хорошо общается со всеми. Говорит правильные слова. Когда мы в кругу стояли перед матчем, он сказал пару, так скажем, мотивирующих слов. Озвучивать не буду (улыбается).

Нормально ли играть в межсезонье с такими клубами, как «Амкал»? Каждый первый матч на сборах проходит против, так скажем, простых команд. С «Амкалом» получилось не так легко, как мы ожидали. Хороший матч, здорово, что в конце забил четыре мяча.

Овечкин вышел в составе футбольного «Динамо» на товарищеский матч против команды блогеров «Амкал» (5:0). Он стал автором победного мяча в этой встрече.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
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