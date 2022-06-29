Защитник «Динамо» Сазонов: «Овечкин живая легенда, но в общении он простой парень»
Защитник «Динамо» Саба Сазонов в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о впечатлениях от матча в одном составе с российским хоккеистом Александром Овечкиным.
— То, что за «Динамо» сыграет Овечкин стало для нас неожиданность. Узнали об этом в тот момент, когда об этом объявил клуб. Очень прикольно! Не каждый может похвастаться тем, что играл в одной команде с Овечкиным. Еще и в футбол на большом поле за «Динамо».
Для меня это живая легенда хоккея! Но он очень простой парень, который уважительно и хорошо общается со всеми. Говорит правильные слова. Когда мы в кругу стояли перед матчем, он сказал пару, так скажем, мотивирующих слов. Озвучивать не буду (улыбается).
Нормально ли играть в межсезонье с такими клубами, как «Амкал»? Каждый первый матч на сборах проходит против, так скажем, простых команд. С «Амкалом» получилось не так легко, как мы ожидали. Хороший матч, здорово, что в конце забил четыре мяча.
Овечкин вышел в составе футбольного «Динамо» на товарищеский матч против команды блогеров «Амкал» (5:0). Он стал автором победного мяча в этой встрече.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -