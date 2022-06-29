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Зайнутдинов нацелен на золотые медали ЦСКА в следующем сезоне РПЛ

Читать «СЭ» в
Бахтиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал о целях армейцев в грядущем сезоне чемпионата России.

По словам хавбека, команду устроят только золотые медали по окончании сезона.

«Мы должны брать первое место в чемпионате России, потому что ЦСКА всегда должен быть первым. Клуб давно не становился чемпионом, поэтому нам не надо ни второе, ни третье место. Мы хотим стать первыми. Если это получится, то только тогда я скажу, что доволен прошедшим годом», — цитирует Зайнутдинова Metaratings.ru.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял 5-е место в Тинькофф РПЛ.

Зайнутдинов в чемпионате России в сезоне-2021/22 провел за армейцев провел 22 матча и забил 3 гола.

В последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне-2015/16.

Источник: https://metaratings.ru/blog/intervyu-bakhtiera-zaynutdinova-o-roli-v-tsska-sbornoy-kazakhstana-religii-i-evrope/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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