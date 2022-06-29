Михаил Кержаков рассказал, почему не стал праздновать чемпионство «Зенита» после матча с «Локомотивом»

Голкипер «Зенита» не стал праздновать досрочное чемпионство команды из-за своей ошибки

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что не стал праздновать победу команды в матче 27-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:1), которая досрочно гарантировала питерскому клубу чемпионский титул.

— После гола «Локомотива» камера вас выхватила крупным планом. Было впечатление, что вы хотите провалиться сквозь землю.

— Я даже не праздновал чемпионство. Побыл с ребятами на поле — а потом помылся и поехал домой спать. На душе было опустошение, — заявил Кержаков в интервью Sport24.

В начале встречи Кержаков допустил результативную ошибку, когда отдал мяч прям на ногу сопернику, чем воспользовался нападающий «Локо» Джирано Керк, открывший счет в матче.

Отметим, что «Зенит» в четвертый раз кряду стал чемпионом России. 9 июля команда из Санкт-Петербурга сыграет со «Спартаком» в рамках матча за Суперкубок России.