Михаил Кержаков рассказал, почему не стал праздновать чемпионство «Зенита» после матча с «Локомотивом»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что не стал праздновать победу команды в матче 27-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:1), которая досрочно гарантировала питерскому клубу чемпионский титул.
— После гола «Локомотива» камера вас выхватила крупным планом. Было впечатление, что вы хотите провалиться сквозь землю.
— Я даже не праздновал чемпионство. Побыл с ребятами на поле — а потом помылся и поехал домой спать. На душе было опустошение, — заявил Кержаков в интервью Sport24.
В начале встречи Кержаков допустил результативную ошибку, когда отдал мяч прям на ногу сопернику, чем воспользовался нападающий «Локо» Джирано Керк, открывший счет в матче.
Отметим, что «Зенит» в четвертый раз кряду стал чемпионом России. 9 июля команда из Санкт-Петербурга сыграет со «Спартаком» в рамках матча за Суперкубок России.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -