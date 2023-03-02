Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит несколько месяцев из-за травмы

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт выбыл из-за травмы на несколько месяцев, сообщает Sport24.

Как отмечает источник, у футболиста сначала было подозрение на серьезное повреждение крестообразной связки колена. Сейчас прогнозы более оптимистичны, однако восстановление может занять от двух до трех месяцев.

Лаксальт получил повреждение колена 20 февраля на тренировке на сборах в Турции.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел за «Динамо» 12 матчей, не отметившись результативными действиями.