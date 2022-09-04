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4 сентября, 16:00

Скопинцев — о Захаряне: «Конечно, 99% на его месте хотели бы перехода в «Челси». Но мы надеемся, что он еще вырастет с нами»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».

— Как Захарян переживает ситуацию — с «Челси» все очень громко.

— Он рассудительный парень, плюс мы ему помогаем.

— Как?

— Разговорами.

— Что ему говорите, какой совет?

— Надо высыпаться и отдаваться футболу. А так конкретно — это его чуйка, его решение.

— Он советовался?

— Нет, он принимает решение сам. Конечно, 99% на его месте хотели бы перехода в такую команду. Но мы надеемся, что он еще вырастет с нами.

— Понимаете, что произошло, и почему он не перешел?

— Думаю, он надеется, что зимой все будет, и он перейдет.

— Нет опасений, что парень потеряет мотивацию?

— Нет. Он любит футбол, — цитирует Скопинцев «РБ Спорт».

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-skopintsev-dal-sovet-zaharyanu-vy-sy-pat-sya-i-otdavat-sya-futbolu/
Арсен Захарян
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
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 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
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 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
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 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
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 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

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Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

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